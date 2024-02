Torna il maltempo in Sardegna, piogge e temporali in arrivo: è allerta gialla nel weekend

Le temperature ‘primaverili’ delle ultime settimane lasciano il posto a piogge e temporali nel weekend in Sardegna. Per domani, sabato 10 febbraio, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L’avviso è valido a partire dalla mezzanotte di venerdì e per 24 ore sino alla mezzanotte di sabato.



Il Comune di Cagliari, per quanto riguarda la zona di Pirri, spesso soggetta ad allagamento, in una nota ricorda alla popolazione che è opportuno, nelle ore in cui vige l’allerta, evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale di Terramaini in via Roberto Pisano.