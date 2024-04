Viaggio nell’arte dolciaria, tessile e orafa: botteghe aperte a Dorgali

Un viaggio tra le botteghe artigiane di Dorgali per ammirare le produzioni dell’arte dolciaria, orafa, tessile e delle ceramiche, cioè tutte le attività che costituiscono la spina dorsale dell’economia del paese, a cavallo tra la Barbagia, la Baronia e l’Ogliastra.

Sta ottenendo un grande riscontro di visitatori la terza edizione dell’ evento “Esperienze artigianali a Dorgali”, cofinanziato dall’ assessorato regionale al Turismo e dal comune di Dorgali, iniziato il 19 aprile che si concluderà oggi. La rassegna ha promosso l’identità e la storia del paese anche attraverso le manifestazioni culturali e le bellezze del territorio tra l’ entroterra e la costa, dove si trovano il mare cristallino di Cala Gonone, le grotte di Ispinigoli e del Bue Marino.

L’evento è stato organizzato con un nuovo modo di vivere il turismo che permette di godere di un’esperienza unica grazie a mini laboratori di 45 minuti, nei quali i visitatori sono coinvolti nel processo dell’arte creativa e delle produzioni tipiche dorgalesi: dalla Zoiga gioiello identitario per eccellenza, alla fede sarda, al dolce di pasta di mandorle chiamato “Su Pistiddu”, alle preziose ceramiche locali.

Dieci le aziende coinvolte nei laboratori. Sarà anche possibile visitare gratuitamente il museo civico dedicato allo scultore e ceramista Salvatore Fancello e fare tappa alla Cantina di Dorgali per degustazioni e visite guidate.

“Si tratta di un progetto che valorizza l’artigianato artistico e risponde alle esigenze del turismo esperienziale, una domanda crescente nel periodo bassa stagione – spiega l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Sonia Mele – Alla terza edizione possiamo dirci soddisfatti degli esiti di questa manifestazione, sia per l’importante sinergia che si è creata tra gli artigiani che per la riuscita del progetto di rivitalizzazione turistica. Da parte nostra c’è la volontà di continuare a proporre l’evento e seguire questo bellissimo progetto”.

”Porto avanti una bottega per la lavorazione delle ceramiche fondata da mio nonno nel 1930: realizziamo targhe, bomboniere, vassoi, piatti, lampade, vasi – sottolinea Maria Giovanna Loddo -. Proponiamo le nostre creazioni sia a Dorgali che nei punti vendita delle località turistiche e degli aeroporti sardi. E’ un momento in cui si sta riscoprendo il prodotto fatto a mano che offre alta qualità. Purtroppo a Dorgali siamo rimasti in pochi: i giovani preferiscono altri lavori. Ed è per questo che bisogna incentivare l’artigianato anche attraverso queste manifestazioni”.

Ad aiutare il percorso di inserimento delle nuove generazioni nell’artigianato artistico potrebbero essere le nuove frontiere tecnologiche e di commercializzazione.

“L’oreficeria è nel dna dei dorgalesi e per me è anche una passione potenziata dagli studi all’ Accademia delle Belle arti – spiega Gianna Ruiu orafa filigranista – Dopo la laurea mi sono formata lavorando in bottega e studiando a Firenze le tecniche dell’oreficeria. Nel 2021 ho fondato il mio brand “Ruiu filigrana” e realizzo sia gioielli tradizionali che collezioni moderne. Sulla commercializzazione ho fatto il percorso inverso rispetto alle tradizionali botteghe: prima ho fondato un sito personale per la vendita online e poi ho aperto la mia bottega a Dorgali. La vendita online è il presente e il futuro delle nostre attività, per questo è necessario fare percorsi di studi specifici, che prevedano non solo le materie artistiche ma anche lo studio della fotografia, della comunicazione e della commercializzazione”.