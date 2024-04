Manifestazione ‘Europeade’ a Nuoro: la Regione riassegna il contributo da un milione di euro

E’ stato riassegnato il contributo di 1 milione di euro per la realizzazione della edizione della manifestazione folkloristica ‘Europeade’; l’operazione è stata portata avanti su impulso della presidente della Regione Alessandra Todde e dell’esponente nuorese in consiglio regionale Sebastian Cocco, tenuto conto delle manifestate difficoltà operative del Comune di Nuoro ad utilizzare le quote di avanzo vincolato.

Gli uffici regionali dell’assessorato alla programmazione hanno provveduto ad effettuare le necessarie variazioni agli stanziamenti di bilancio regionale in modo da assicurare la piena operatività degli uffici del capoluogo barbaricino che fin da subito potranno affidare i servizi per il regolare svolgimento dell’evento calendarizzato nelle giornate che vanno dal 24 al 28 luglio 2024.

“Questa notizia ci rende orgogliosi e premia il lavoro che stiamo facendo in Regione per valorizzare la Sardegna e tutte le sue comunità cittadine. Nuoro è centrale per il rilancio dell’Isola e non fermeremo il nostro impegno per dare alla città la centralità che merita”, dichiara Todde.