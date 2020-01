La passione amorosa a volte va oltre il senso di vergogna. Lo testimonia un video diventato virale sulle chat degli algheresi che ritrae una coppia di giovani mentre fa sesso in pubblico, a pochi metri da un pescatore, davanti ai bastioni di Alghero sotto la torre dello Sperone in piazza Sulis.

Come riporta La Nuova Sardegna, non è una novità per la città catalana dopo un altro episodio avvenuto due anni fa: allora vennero identificate due persone mentre facevano sesso all’aria aperta in una panchina nel quartiere della Pietraia.

Ad accorgersi della coppia questa volta sono stati numerosi passanti, tra i quali l’autore del video, e ovviamente il pescatore che però ha proseguito nella sua attività. I due amanti potrebbero passare dei guai: per la legge italiana si tratta di atti osceni in luogo pubblico.