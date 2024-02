Sartiglia 2024: dalla vestizione dei Componidoris al grande fascino della giostra equestre. Oltre 10mila gli spettatori attesi a Oristano

Oltre 10 mila gli spettatori attesi quest’anno per l’edizione 2024 della magica e affascinante Sartiglia di Oristano. Lungo le vie della città, lo spettacolo delle Pariglie e della Corsa alla stella, farà emozionare con la partecipazione di 126 cavalieri, guidati dai componidoris Giovanni Utzeri (per i contadini) e Fabrizio Manca (per i falegnami). Per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza la Fondazione Oristano ha allestito un apparato composto da circa 200 persone. Previsto un punto medico nel parcheggio dell’Arst con una tenda da campo attrezzata con 6 posti letto, medico e infermiere.

Dalla vestizione alla giostra equestre, tutto intorno sarà una esplosione di manifestazioni e appuntamenti in musica, immersi nella bellezza dell’arte, con uno spazio dedicato ai Live painting (ossia alle mostre di pittura dal vivo). E poi ancora degustazioni street food, incontri con le cantine della Sardegna, fino ai laboratori creativi per bambini. Senza dimenticare lo spazio deicato proprio a loro e alle loro mamme, che potranno allattare o cambiare i bimbi nello spazio Baby pit stop allestito al Museo Antiquarium Arborense.

La vestizione Tutto pronto, domenica, per la vestizione del Componidori di San Giovanni, Giovanni Utzeri, il Gremio dei Contadini ha confermato la tradizionale sede del Gremio in via Aristana. Martedì, per la vestizione del Componidori di San Giuseppe, Fabrizio Manca, il Gremio ha scelto la sede di Sa Domu e Crakeras in via Angioy. La vestizione di Su Componidoreddu Luca Piras, lunedì 12 febbraio, alle 13, come da tradizione si svolgerà in piazza Roma, sotto la Torre di San Cristoforo.

Dedicato a Enrico Fiori il premio per il “Miglior Complesso”, ovvero dell’espressione della migliore composizione estetica dei costumi indossati dai cavalieri, delle bardature e della bellezza dei cavalli, che nella storia della Sartiglia rappresenta uno dei premi più antichi e prestigiosi, da quest’anno prende la denominazione di “Premio Enrico Fiori”. Nato e vissuto nello storico quartiere contadino di Sant’Efisio, figlio di un cavaliere della Sartiglia e fratello di Componidoris, ha respirato i profumi della giostra sin da bambino. A lui, “Maestro del Folklore” e “Maestro di Sartiglia”, scomparso l’anno scorso all’età di 82 anni, sarà dunque dedicato il premio della bellezza dei cavalieri della giostra.

La giostra L’inizio della Corsa alla Stella è previsto tra le 13.30 e le 14. La fine è prevista tra le 15.45 e le 16.30. L’inizio della Corsa delle Pariglie è previsto tra le 16.15 e le 16.45. La fine è prevista per le 17.50 – 18.00. La Sartigliedda di lunedì 12 febbraio si correrà in via Duomo tra le 14 e le 17.

Il Villaggio Sartiglia Da sabato 10 a martedì 13 febbraio apertura tutti i giorni dalle 10 alle 23.30. Un’ampia area nel centro storico della città sarà dedicata all’offerta turistica e commerciale della Sartiglia con un percorso caratterizzato da enogastronomia, live cooking, street food, maxi schermi, Info Point Sartiglia, intrattenimento per bambini a cura di Crai Land e di APS “C’era una volta il sogno”.

Via le tribune L’edizione 2024, come già annunciato, sarà all’insegna di un ritorno al passato, a partire dall’eliminazione delle tribune da via Mazzini, dove si corrono le pariglie. Spariscono dunque le 8 tribune che da anni accoglievano circa mille spettatori (per ciascuna delle due giornate), ma il pubblico, nei limiti numerici imposti dalle norme, potrà assistere allo spettacolo in piedi, stando dietro le transenne.

Vini&Cantine Dall’inaugurazione di sabato (via Pietro Riccio, ore 17,30) per 4 giornate, le cantine presenteranno i vini del territorio con incontri e confronti fra le diverse etichette, wine talk e degustazioni guidate

I live painting Domenica 11 febbraio dalle 12 alle 15 Live painting degli artisti: Camilla Cotza, Gaetano Corallo, Ileana Dettori, Maria Teresa Fadda, dalle 15 alle 19 live painting degli artisti: Ilenia Loddo, Alessandro Congera, Joele Ferreri, dalle 16 alle 18 firma copie degli autori di Camena edizioni Matteo Floris, Ilenia Loddo, Joele Ferreri, Stefano Obino, dalle 12 alle 19 Mostra d’arte collettiva.

Lunedì 12 febbraio dalle 12 alle 15 Live painting degli artisti: Alessandro Congera, Joele Ferreri, dalle 15 alle 19 live painting degli artisti: Camilla Cotza, Gaetano Corallo, Ileana Dettori, dalle 16 alle 18 firma copie degli autori di Camena edizioni Joele Ferreri, Stefano Obino, dalle 12 alle 19 Mostra d’arte collettiva.

Martedì 13 febbraio dalle 12 alle 15 Live painting degli artisti Camilla Cotza, Gaetano

Corallo, Ileana Dettori, Maria Teresa Fadda, dalle 15 alle 19 Live painting degli artisti Ilenia Loddo, Alessandro Congera, Joele Ferreri, dalle 16 alle 18 firma copie degli autori di Camena

edizioni Matteo Floris, Ilenia Loddo, Joele Ferreri, Stefano Obino, dalle 12 alle 19 Mostra d’arte

collettiva.