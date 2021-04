L’ottava tappa della campagna di screening ‘Sardi e sicuri’, la prima nel nord dell’Isola, si chiude con un totale di 28.892 test eseguiti nelle giornate di sabato (dove i tamponi antigenici effettuati sono stati 14.492) e domenica (14.400). Quindici i comuni del sassarese, inclusa la città di Sassari, che nel fine settimana hanno partecipato al progetto della Regione per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Nell’ultimo weekend non sono mancati i problemi: in molti paesi del Sassarese i medici e altro personale tecnico amministrativo di Ats che avrebbero dovuto effettuare le operazioni di screening non si sono presentati rendendo lento e difficoltoso lo svolgimento dei tamponi.

Lo screening anti-Covid proseguirà fino alla copertura dell’intero territorio regionale. Dall’inizio della campagna hanno aderito all’attività di contrasto al virus poco più della metà dei comuni della Sardegna (190) e sono stati effettuati circa 290 mila test per la rilevazione del virus. A oggi Ogliastra, Nuorese, Medio-Campidano, Cagliari, con l’area metropolitana, e un’ampia parte del Sud Sardegna fanno parte dei territori coinvolti nell’attività di screening. La campagna proseguirà nel nord-ovest nel weekend del 17 e il 18 aprile.

