Ritardo pagamenti agricoltura: “Dodicimila aziende sul lastrico”. Il 12 febbraio sit in di protesta in tutta la Sardegna

Il 12 febbraio saranno davanti all’assessorato regionale dell’Agricoltura con un sit in di protesta che coinvolgerà anche le sedi Argea di Nuoro-Sassari- Sanluri e Iglesias: la manifestazione, organizzata dall’associazione agricola Centro Studi Agricoli, che si batte da anni per risolvere i problemi dell’agricoltura e dell’allevamento in Sardegna, coinvolgerà centinaia di allevatori e agricoltori. L’obiettivo è quello di mettere l’accento sul “grande disagio causato a seguito dei ritardi sui pagamenti della Pac e del CSR/PSR avvenuti in questi mesi e che hanno visto oltre 12mila aziende non percepire nessun aiuto previsto”.

“Una situazione cosi disastrosa e massiccia, non era mai avvenuta in Sardegna, negli ultimi 20 anni” – afferma Tore Piana, presidente dell’associazione Centro Studi Agricoli. Che aggiunge: “Questo fatto sta letteralmente mettendo sul lastrico 12 mila aziende agricole che non sono riuscite a pagare scadenze di mangimi, concimi, rate di mutui, prestiti agrari, cambiali agrarie. Oggi questa situazione pare sfuggita di mano a tutti, non si capisce di chi siano le responsabilità si assiste a un continuo rimbalzare di accuse, fra enti, fra enti e la società nazionale che gestisce le pratiche in appalto per conto della Sardegna, fra assessorato all’agricoltura e Argea. Ad oggi nonostante abbiamo cercato di capire dove sia il blocco, non siamo riusciti a capirlo”. L’unica certezza, spiega Piana: “Agricoltori e allevatori, nostri associati, non hanno percepito a oggi i premi dovuti della PAC. Ecco, conclude, questo è il motivo della nostra mobilitazione”.