Primavera in Marmilla fra natura, gusto e cultura: al via domenica con Turri produce

Domenica 17 marzo riparte Primavera in Marmilla, la manifestazione che permette di scoprire natura, gusto e cultura della splendida regione storica nel centro-sud della Sardegna. Prima tappa a Turri, in occasione dell’evento Turri Produce.

Le tipiche case a corte campidanesi, i giardini visitabili durante tutta la giornata, gli spettacoli di musica itinerante e tanto altro – mostre bibliografiche, concorsi e laboratori – attendono i visitatori, ovviamente assieme all’offerta dei prodotti locali e tradizionali.

Tanti appuntamenti prendono il via già dalle 10: mostra mercato delle produzioni turresi; stand curato dal consorzio Sa Corona Arrubia dove si possono ottenere info turistiche e noleggiare bici; concorso Turri in fiore con possibilità di visitare i giardini; spettacolo di musica tradizionale itinerante e mostra bibliografica presso la biblioteca comunale Casa Ortensia.

In contemporanea, i lampioni del corso Vittorio Emanuele iniziano a essere ‘vittime’ del colorato e vivace evento di yarn bombing. Alle 13 aprono i punti ristoro. Dalle 15, dopo la pausa pranzo, riapre la mostra bibliografica, mentre un’ora più tardi inizia il laboratorio creativo per bambini. Musica protagonista nel resto del pomeriggio: riparte lo show itinerante e, dalle 16, prendono il via i balli in piazza con gruppi folk. Alle 18.30 la premiazione del concorso ‘Turri in fiore’.