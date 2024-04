Open your mine fra Montevecchio e Piscinas: “Un successo”

Dopo l’esordio di Domusnovas, si è svolta sabato 13 aprile a Montevecchio e Piscinas la seconda tappa dell’edizione 2024 di Open Your Mine, iniziativa del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna tesa a valorizzare e promuovere, in chiave innovativa e sostenibile, i siti di maggior interesse ricadenti nelle aree del parco.

L’evento ha avuto grande successo ed ha fatto registrare il tutto esaurito (300 partecipanti), in uno dei siti minerari più importanti della Sardegna e d’Italia, con la miniera di Montevecchio protagonista, dove Open Your Mine è stato organizzato per la prima volta, in collaborazione con i Comuni di Guspini e Arbus e il gestore della miniera.

I percorsi all’aperto si sono suddivisi fra trekking e mountain bike, curati da guide ambientali escursionistiche e ciclo-escursionistiche, alla scoperta delle bellezze naturalistiche e delle peculiarità geo-minerarie caratterizzanti il vasto territorio che da Montevecchio porta alla spiaggia di Piscinas.

Di grande interesse le visite guidate ad alcune delle strutture minerarie più importanti dell’area, quali il Cantiere Piccalinna, la Galleria Anglosarda e le Ex Officine. Nella miniera di Montevecchio, inoltre, è stato possibile visitare la mostra “Polvere della Memoria”, con esposizioni di artisti regionali e nazionali curata da Cristian Castelnuovo, un percorso artistico immersivo nella tradizione mineraria dei luoghi.

Come consuetudine di Open Your Mine, ai partecipanti alle attività outdoor è stata offerta una degustazione di prodotti locali, nelle ex falegnamerie della miniera.