Oltre 10mila visitatori, il Castello di Babbo Natale a Cagliari vince il premio Italive

Il Castello di Babbo Natale la manifestazione che si è tenuta a Cagliari dal 8 dicembre al 19 dicembre 2023 al Castello di San Michele, il miglior evento Natalizio 2023 per Italive. La manifestazione che ha visto il coinvolgimento di uno staff di oltre 50 professionisti tra attori teatrali e animatori ha portato a Cagliari oltre 10.000 ospiti.

Il premio Italive viene organizzato ogni anno con l’obiettivo di mettere in luce e gratificare i migliori eventi organizzati sul territorio.

“Le segnalazioni degli eventi – spiegano gli organizzatori – giungono in redazione e vengono preliminarmente selezionate da un gruppo di lavoro interno con l’intento di ridurre il numero degli eventi per pubblicarli e sottoporli alle votazioni degli automobilisti al fine di valutarne il gradimento. I criteri oggettivi della selezione riguardano organizzazione, competenza, affidabilità, storicità, originalità, attrattività e altro analogo oltre la comunicazione. Una seconda selezione è affidata al giudizio di valutazione e gradimento dei viaggiatori che determinano il rating sul sito. Gli eventi più votati, tanto come quantità quanto come giudizio di valutazione e gradimento dei viaggiatori, vengono selezionati da una commissione di cinque esperti che determina i finalisti”.

“Gli esperti – spiegano ancora – giudicano, partendo dai fattori valoriali prima indicati, basandosi sulla parola chiave il Genius Loci, come motore della Customer Experience in ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica; capace di estrarre la sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua gente (tradizione, cultura e talenti), riuscendo a portali fuori dai propri confini ed affermarli con fantasia e creatività. Importante la passione e la partecipazione della collettività locale all’evento: non importa la dimensione del Comune ospitante o la ricchezza scenografica; vale più l’impegno dei partecipanti rispetto alle disponibilità economiche impiegate; vale di più la dimensione umana e la custodia delle tradizioni”. Valori espressi dalla manifestazione di Cagliari che ha vito il prestigioso premio.

“È per noi una gioia indescrivibile che ci dà forza ed energia per la prossima edizione – ha evidenziato Alessia Littarru organizzatrice della manifestazione -. Aver vinto questo importante premio da luce alla nostra Città, alla nostra Regione, essere considerati il miglior villaggio italiano natalizio Italive 2023 porterà sicuramente per la prossima edizione anche ospiti da tutto il territorio nazionale”.