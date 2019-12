Un nuovo caso di meningite in Sardegna e per la precisione a Sanluri: un ragazzo di 16 anni è ricoverato all’ospedale di San Gavino per sospetta infezione da meningococco di tipo B. Lo racconta il quotidiano l’Unione Sarda. Il giovane, che è studente dell’istituto Vignarelli, è arrivato al pronto soccorso con febbre, vomito e mal di testa. Ora è in Rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nei giorni scorsi il ragazzo ha accusato malessere, capogiri, febbre e mal di testa. Il medico di famiglia ha consigliato il trasporto d’urgenza in ospedale. Il giovane ora è in lento miglioramento.