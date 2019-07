Stava rientrando andando verso Muravera quando la sua moto si è schiantata contro un’auto e lui è finito in una scarpata. È il titolare del ristorante Mizuumi in viale Diaz a Cagliari, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la vecchia statale 125 tra Burcei e San Vito. Si chiamava Zhang Danxiang, aveva 38 anni, cittadino di origine cinese.

LEGGI ANCHE: Moto contro auto lungo la statale 125: centauro finisce nella scarpata e muore

Il 38enne viaggiava in sella a una Yamaha Mt-09. La due ruote mentre percorreva un tornante, all’altezza del chilometro 44, ha urtato una SsangYong Rexton condotta da una 45enne. A causa del violento impatto il 38enne è stato sbalzato dalla moto, finendo nella scarpata. È subito scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Quartu e un’ambulanza del 118. Poco dopo è anche unto il motociclista nella scarpata, ma ormai non c’era più niente da fare. La conducente dell’auto è stata trasportata in ospedale, era sotto choc, nell’incidente non ha riportato gravi ferite. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ma.Sc.