L’olio sale in cattedra: a Dorgali la prima tappa del progetto sull’alimentazione genuina

Parte domani da Dorgali il nuovo progetto didattico intitolato “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare“. L’iniziativa attivata dalla collaborazione tra Coldiretti Campagna Amica Sardegna, l’Apos (Associazione Produttori Olivicoli Sardegna), con il coinvolgimento di Coldiretti Nuoro-Ogliastra e Coldiretti Donne Impresa, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’alimentazione genuina, partendo dai più piccoli e dall’olio d’oliva, grande protagonista della dieta mediterranea ed eccellenza della Sardegna produttiva.

Appuntamento per domani, quindi, con la prima tappa nella scuola statale “Istituto Comprensivo – G.M. Gisellu” a Dorgali (via Lamarmora 56) e alla sede staccata di Cala Gonone. Per l’occasione grazie all’impegno di Coldiretti e della dirigente scolastica, professoressa Marina Cei, si dà il via alla realizzazione di percorsi distinti per grado di istruzione che interesserà alunni delle scuole medie, elementari e dell’infanzia, offrendo la possibilità di integrare la formazione in aula con attività esperienziali complementari, compatibili con l’età a più di 300 ragazzi.

Il programma della giornata prevede l’avvio dalle 9 alle 10.30 con l’attività educativa dei bambini dell’infanzia e delle elementari. A seguire dalle 10.30 alle 12, i percorsi distinti per le scuole medie. Nel pomeriggio (dalle 15 alle 16), trasferimento delle attività a Cala Gonone, con il coinvolgendo dei bambini dell’infanzia e delle elementari.

L’iniziativa portata avanti grazie al supporto e alla collaborazione con Apos e Campagna Amica Sardegna ha come obiettivo principale quello di promuovere e valorizzare la produzione di olio di oliva sardo, garantendo qualità e genuinità. Gli esperti dell’olio saranno presenti durante l’evento, fornendo conoscenze pratiche e teoriche sulla produzione dell’olio, concordando con gli obiettivi delle imprenditrici agricole della regione. Questo progetto didattico di educazione alimentare intende rafforzare il protocollo già firmato con il ministero dell’Istruzione e la Confederazione Nazionale Coldiretti, concentrandosi sulla promozione delle competenze legate alla sostenibilità nell’alimentazione, partendo dai più piccoli.

La partecipazione attiva delle imprenditrici agricole supporterà il programma formativo della scuola, contribuendo alla crescita culturale dei giovani. L’insegnamento teorico-pratico, integrato con esperienze dirette, consentirà agli studenti di acquisire conoscenze ed esperienze pratiche, promuovendo una corretta cultura alimentare e distinguendo un olio di qualità da quello meno buono. Coldiretti e Donne Impresa, quindi, proseguono nell’impegno di portare avanti iniziative educative come queste per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della sostenibilità e della qualità alimentare.