Iscola, online is iscritziones de sos pitzocos. E sos gràficos chi los orientant

Archiviadas sas vacàntzias de Pasca de nadale, s’annu in pessu comintzadu at postu deretu in agenda is iscritziones iscolàsticas pro su 2023/24. Sa protzedura l’ant aberta lunis a sas 8 de mangianu e at a durare finas a sas 8 de sero de su 30 de ghennàrgiu interessende 1,3 milliones de istudiantes cun sas famìlias issoro.

Francu sas pro s’iscola de s’infàntzia, chi abarrant in pabiru, sas dimandas de iscritziones ant a dèvere èssere imbiadas petzi online pro totu sas primas classes de sas iscolas istatales primàrias e segundàrias de primu e de segundu gradu (ma fintzas pro sos percursos de istrutzione e formatzione professionale erogados in regime de sussidiariedade dae sos istitutos professionales – e dae sos tzentros de formatzione professionale acreditados dae is Regiones – e pro sas iscolas paritàrias chi, de manera voluntària, ant aderidu a sa protzedura telemàtica).

Pro sa protzedura tocat a nch’intrare a su servìtziu “Iscrizioni online” a disponimentu in su portale de su ministèriu de s’Istrutzione (e de su Mèritu, cunforma a sa denominatzione noa). Pro bi atzèdere cheret chi si impreent is credentziales de su Spid (su sistema pùblicu de identidade digitale), sa Cie (est a nàrrere sa Carta de identidade eletrònica) e su eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). In su situ sunt presentes unas cantas informatziones pro chi s’acumprat sa protzedura de dimanda cun video tutorial e ghias de iscarrigare.

Cada alunnu chi colet a un’òrdine nou de iscola cheret chi presentet una dimanda ebbia inditende s’iscola seberada ma cun àteras duas preferèntzias (pro sas superiores) s’in casu in sa prima b’apat prus rechestas de sas chi si podent atzetare. Non bi diat dèvere àere problema perunu ca sas famìlias ant a èssere avisadas deretu, in tempus reale, via mail o pro mèdiu de s’app IO. De prus, cun s’app “Scuola in chiaro” (presente in su situ cercalatuascuola.istruzione.it) sos chi sunt galu a dudas diant pòdere agatare aprofundimentos e nùmeros de sos istitutos ischertados e finamentas su còdighe mecanogràficu chi los identìficant e chi cherent postos in sa dimanda de iscritzione.

Sa protzedura de iscritzione non nche lassat a banda sos pitzocos cun istorbos ispetzìficos de s’imparu (dsa), sos chi tenent disabilidades e sos istràngios. Sos primos perfetzionant s’iscritzione presentende in iscola sa diàgnosi issoro otènnida cunforma a sa lege 170 de s’8 de santugaine de su 2010 e sighende sos inditos de s’acòrdiu Istadu-Regiones de su 25 de trìulas de su 2012 in contu de tzertificatziones. Is disàbiles perfetzionant s’iscritzione presentende in iscola sa tzertificatzione de sa Asl de cumpetèntzia territoriale e cun diàgnosi crobada. Pro sos istràngios, su babbu, sa mama o chie tenet responsabilidade genitoriale cun tzitadinàntzia no italiana e privu de còdighe fiscale, nche devent lòmpere a s’iscola ischertada pro chi acumprat a s’iscritzione pro mèdiu de reconnoschimentu in presèntzia cun sos documentos identificativos possèdidos.

In su situ de su ministèriu dedicadu a is iscritziones b’est fintzas una lìtera de s’esponente de s’esecutivu Giuseppe Valditara. «Penso chi siat de grandu importu – narat – a sustènnere totus paris sas pitzocas e sos pitzocos in custa detzisione, seguros comente semus de s’impatu chi at a àere in sa vida issoro personale e professionale. Cheret duncas chi connoscamus e valorizemus is passiones e sos disìgios issoro».

E, movende dae is elaboratziones de s’Anàgrafe natzionale de is istudiantes (ANS), de s’Anàgrafe natzionale de sos universitàrios e de sos laureados (Ansul) e de su Sistema informativu istatìsticu de is comunicatziones obligatòrias (Sisco), su ministèriu presentat in custa campagna unos cantos datos chi sunt sa fotografia de s’iscola republicana atuale e de su benidore de sos pitzocos (e chi, presentados gasi, no agiudant s’inditu de valorizare «is passiones e sos disìgios issoro»).

A pustis de su diploma petzi su 26% de sos pitzocos traballat (cun cuntratu a duos annos dae sos concruos de sos istùdios superiores); su 12% istùdiat e frecuentat s’universidade; su 40% la frecuentat sena traballare. Sos pitzocos chi traballant deretu sunt sa majoria petzi intre sos diplomados tècnicos (37%, relativa) e professionales (55%, assoluta). Àteros gràficos mustrant sas categorias e sas fileras professionales sas prus pedidas dae su mercadu de su traballu: binchent is professiones cun ispetzializatzione arta e is setores de su cummèrtziu e de su turismu.

Mauro Piredda