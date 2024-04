Il vino, un’Isola di valori: a Cagliari il congresso nazionale Assoenologi

Mancava nell’Isola da 30 anni, il 77° congresso nazionale Assoenologi si celebra in Sardegna: la data è stata ufficializzata durante il Vinitaly a Verona dal presidente regionale Mariano Murru: “Si terrà a Cagliari il 30 e 31 maggio, per i protagonisti del settore si tratta di una straordinaria opportunità di approfondimento”.

Il passaggio di consegne tra il presidente della sezione Lombardia Alessandro Schiavi e il presidente della sezione Sardegna era stato ufficializzato durante la serata di gala del 76/o congresso di Brescia con la regia del presidente nazionale Riccardo Cotarella (che sarà presente a Cagliari) e un parterre di oltre 600 ospiti. Sarà dunque una grande opportunità per vivere due giorni di aggiornamento.

Mariano Murru

Spazio a competenze, sostenibilità e biodiversità: “Sarà un’opportunità di confronto su grandi tematiche di rilievo internazionale per il comparto vitivinicolo, ma soprattutto un momento importante di promozione di tutte le eccellenze dell’Isola a partire da quelle enologiche”, spiega il presidente regionale Assoenologi Mariano Murru, che aggiunge: “Durante i due giorni parleremo anche dell’aspetto geologico della nostra antichissima terra e della straordinaria biodiversità di cui l’isola riporta un primato assoluto perché siamo tra le regioni più ricche di biodiversità a livello europeo con tantissimi vitigni e biotipi diversi che danno vita ad una grande varietà di prodotti che spaziano dagli spumanti ai vini a carattere ossidativo. Si parlerà inoltre di paesaggio, salute e longevità, mettendo in evidenza la specificità delle Blue zone, le tradizioni enogastronomiche e culturali, con la partecipazione delle massime autorità in campo scientifico. Avremo poi la presenza di musicisti di caratura internazionale come Paolo Fresu e i Tenores di Bitti, ma ci saranno anche gruppi folkloristici, suonatori di Launeddas e maschere tradizionali”.

La manifestazione sarà arricchita dalla presenza della mostra sui centenari della fotografa Daniela Zedda, scomparsa nel 2023, conosciuta e apprezzata per i suoi celebri ritratti e scatti pluripremiati, e da una mostra dei pani rituali a cura dell’Accademia del lievito madre: “Insomma sarà un momento eccezionale per far conoscere la nostra isola , la nostra cultura, le nostre tradizioni i colori i profumi e i sapori della Sardegna, lasciando così agli ospiti un ricordo indelebile della loro permanenza nell’isola”, conclude Murru.

I lavori congressuali prevedono relazioni di esperti e personaggi top del mondo del vino, riguardanti tematiche di primo piano, come la sostenibilità ambientale ed economica, le nuove tendenze dei consumatori e dei mercati, nonché aspetti legati al territorio che ci ospita, ricco di peculiarità ambientali e biodiversità viticola. Una specifica sessione sarà dedicata alla degustazione di vini con i giornalisti enogastronomi Giuseppe Carrus (Gambero Rosso), Angelo Concas (direttore Accademia Epulae) e Gilberto Arru (Guida Vini buoni d’Italia).

Venerdì 31 maggio, uno specifico programma turistico culturale sarà dedicato agli accompagnatori, in alternativa ai lavori congressuali. Il posizionamento dei lavori è previsto nella Galleria Umberto I, conosciuta come Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy, con l’adiacente Giardino sotto le mura.

Ilenia Mura