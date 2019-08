Ammonta a 720mila euro il valore dei farmaci rubati all’interno della farmacia dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. L’azienda ha effettuato l’inventario. I ladri hanno portato via circa 50 confezioni di farmaci antitumorali e altrettante di medicine per l’epatite C. Proprio a seguito del furto, messo a segno nella notte tra domenica e lunedì, l’Azienda ha attivato un servizio di ronda 24 su 24. Una guardia giurata armata presidierà l’ospedale. Inoltre sono stati attivati i canali per il rifornimento dei farmaci del tipo rubato.

LEGGI ANCHE: Maxi furto all’ospedale di Is Mirrionis: rubati farmaci per oltre 600mila euro

I ladri sono entrati in azione in piena notte. Hanno scassinato una porta antipanico e una volta dentro hanno scardinato una seconda porta, raggiungendo la farmacia. I malviventi hanno prelevato solo i costosissimi farmaci e poi si sono allontanati senza che nessuno si accorgesse di nulla. Il furto è stato scoperto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. In giornata al Santissima Trinità sono anche arrivati gli specialisti del Nas che hanno bloccato tutti i lotti di farmaci del tipo rubato. L’ipotesi al momento è quella che il colpo sia stato messo a segno da una banda, forse proveniente da altre regioni, visto che furti analoghi sono stati messi a segno in Lazio, Emilia Romagna e altre zone d’Italia.