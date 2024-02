Feminas 2024, domani a Cagliari la giornata per dire no alla violenza sulle donne

“Feminas”, edizione 2024, si apre con 2 appuntamenti fissati per venerdì 23 febbraio: dalle 17 alle 19, in via Leonardo Da Vinci n. 7, “La violenza sulle donne: ricatti affettivi”: l’obiettivo dell’evento è la promozione di una cultura anti-violenza, con protagonisti del progetto i giovani delle scuole superiori. A cura del Centro di aiuto alla vita “Uno di noi”, la partecipazione all’evento è libera e gratuita. Dalle 10 alle 12.30, nell’Auditorio del Convitto Nazionale (sede via Pintus), incontro con una campionessa, Najila Aqdeir, sul tema dello sport come strumento di emancipazione dal titolo “We can play futsal – Il calcio a 5 a scuola per dare un calcio alla violenza di genere”. A cura dell’ASD Mediterranea Cagliari, l’evento è dedicato agli studenti e alle studentesse che hanno preso parte ai laboratori e alla formazione prevista dal progetto.

Attraverso queste iniziative realizzate grazie alla collaborazione degli Enti e delle Associazioni operanti sul territorio, il Comune di Cagliari prosegue e rinnova il suo impegno nella lotta alla violenza di genere coinvolgendo tutti i cittadini e le cittadine, comprese le giovani generazioni.