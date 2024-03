Enogastronomia, ambiente e tradizioni: la Sardegna vola a Napoli per la Borsa mediterranea del turismo

Storia, cultura, arte, tradizioni, dentro l’ampia offerta turistica che propone le ricchezze di un’Isola in cui le peculiarità enogastronomiche vanno a braccetto con la natura incontaminata, fra costa ed entroterra, l’archeologia e l’immenso patrimonio umano contraddistinto da gentilezza e ospitalità delle comunità sarde.

Dal 14 al 16 marzo 2024 la Sardegna vola a Napoli per prendere parte al grande market place del Mediterraneo, la Borsa mediterranea del turismo cui partecipano 400 espositori divisi nei sei padiglioni dove si incontreranno buyers nazionali ed internazionali interessati all’offerta turistica delle varie regioni italiane. Con uno stand di 300 metri quadri, la Regione Sardegna, accompagnata dagli operatori locali, si prepara a dare il benvenuto al pubblico nel pieno della tradizionale ospitalità sarda: uno spazio espositivo aperto e accogliente, materiali naturali e colori caldi, dettagli semplici e allo stesso tempo preziosi.

Il progetto dello stand “Paesaggi di Sardegna”, realizzato in collaborazione con Unioncamere e Camera di commercio di Cagliari, vuole essere una vetrina che racchiude in sé l’anima più autentica e vera dell’Isola, un paesaggio inteso nel suo senso più ampio: cultura, tradizione, cibo, mare ed entroterra come in un viaggio onirico tra frammenti di tessuti e ori, piante di alloro, sughero e corbezzolo, note di Cannonau e Cagnulari.

Oltre alla zona dedicata all’accoglienza, l’Isola darà il benvenuto a visitatori, operatori del settore turistico e media nella lounge centrale, dove si terranno momenti di riunione e di confronto nonché gli imperdibili appuntamenti dedicati all’enogastronomia. In particolare, per questa edizione ci si concentrerà sulla versatilità di miele e formaggio, attraverso dei mini corsi dedicati. La Sardegna vi aspetta nello stand 3006-13, padiglione 3 per iniziare il vostro viaggio in una delle regioni più spettacolari d’Italia.