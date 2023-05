Ecco dove si addestreranno i nuovi ‘top gun’: inaugurata la scuola internazionale

Inaugurato ufficialmente nella base aerea di Decimomannu, l’International Flight Training School, una scuola di top gun nella quale si addestreranno i piloti di caccia provenienti a tutto il mondo.

“Una combinazione di tecnologie nuove: da un lato la realizzazione di un avatar digitale di mezzi complessi come gli aerei e i caccia in una rappresentazione digitale precisa, dall’altro l’intelligenza artificiale che mette tutti questi avatar in un sistema complesso come uno scenario di combattimento o una missione complicata. In tempo reale si può simulare quello che succede, questo era impossibile fino a pochissimi anni fa”, ha spiegato Roberto Cingolani, ex ministro della Transizione ecologica e da 36 ore Ceo di Leonardo, la società di alta tecnologia che lavora per la Difesa, di fronte ai vertici delle Forza armate di Qatar, Giappone, Germania, Singapore, Austria, Canada e Arabia Saudita che hanno già aderito al progetto.

I futuri Top gun del mondo si addestrano in Sardegna

L’Ifts è “un’eccellenza tutta italiana nata dalla collaborazione tra l’Aeronautica militare, Leonardo e la Regione Sardegna, dove i futuri piloti di aerei caccia militari di tutto il mondo possono formarsi – ha aggiunto -. Ora le tecnologie digitali si sono sviluppate: grazie alle nuove potenze di calcolo gli algoritmi ora si può simulare tutto evitando rischi fisici, impatto ambientale e grandi spese. In questo modo tutti i paesi amici hanno una strumentazione e protocolli di addestramento uguali per tutti e sapere che tutti hanno la stessa piattaforma ci dà una sicurezza di difendere il nostro continente e i nostri confini, questo è un punto di grande orgoglio per l’Italia”.

“Una struttura all’avanguardia nella tecnologia, una struttura che tutela l’ambiente e rappresenta l’eccellenza italiana – ha aggiunto il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago -: l’addestramento è una delle componenti fondamentali per le nostre forze armate il capitale umano è quello che fa la differenza. Potersi addestrare in questo polo di eccellenza credo sia motivo di orgoglio per le nostre forze armate e per la Regione che ha dato la possibilità di creare questa importante struttura”.

L’International Flight Training School prevede una scuola di volo con 22 velivoli M 346 Advanced Jet Trainers, 40 istruttori, 2 simulatori Full mission, fino a 8 mila ore di volo l’anno. E ancora il nuovo campus di oltre 35 mila metri quadri coperti su un’area di oltre 130 mila con oltre 400 persone all’anno che vi graviteranno, tra dipendenti civili, militari e studenti.

La scuola, nata nel 2018 e oggi portata a termine con la realizzazione di tutte le strutture per l’addestramento, punta a diventare il riferimento internazionale per il training dei piloti militari relativo alla fase 4 dell’addestramento, l’ultima, la più avanzata, quella che prepara i piloti a volare sui caccia di quarta e quinta generazione.

Un nuovo modello di formazione e addestramento, già scelto da dodici paesi stranieri, tra i quali Qatar, Giappone, Germania, Singapore, Austria, Canada e Arabia Saudita, un ambiente di simulazione integrato dove reale e virtuale si fondono in un unico scenario operativo, con la riproduzione di situazioni complesse fino a 10 aerei tra forze amiche e nemiche che interagiscono come se stessero tutti volando nello stesso cielo.

“In questo momento stiamo addestrando una ventina di persone che sono solo la parte embrionale, a regime saranno 56 e dal prossimo anno si arriva alla massima capienza con gli 80 futuri piloti, ci sono state richieste in eccedenza e abbiamo dovuto scartare qualcuno al momento”, ha spiegato ai giornalisti, Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare a margine della cerimonia di inaugurazione. Per i futuri piloti italiani ci sarà una riserva di venti posti, “prima di tutto dobbiamo pensare al nostro addestramento”, ha chiarito. “Questo campus ha un valore aggiunto – ha sottolineato Goretti – che è il quello umano, qui lavoreranno insieme tanti giovani di diversi Paesi, ci sarà uno scambio continuo di competenze , una realtà come questa in Europa non esiste”.

“È un progetto per chi crede nella sicurezza e nella pace – ha detto l’assessora regionale degli Affari generali, Andreina Farris, a margine dell’inaugurazione del campus – perché talvolta c’è una pregiudiziale quando si pensa ai militari con scenari negativi, ma servono per preservare la pace e tutelare la sicurezza”.

“La Regione – sottolinea l’esponente della Giunta – ha capito quanto fosse importante strategicamente la realizzazione di questa scuola di volo unica in Europa per le innovazioni strumentali che ospiterà i ragazzi da tutto il mondo”.

Importanti soprattutto le ricadute per la Sardegna: “Non solo economiche – chiarisce l’assessora – ma anche sociali e se poi si aggiunge l’Einstein Telescope allora ciò significa che la Sardegna ha scoperto altre vie di sviluppo, che non sono quelle tradizionali, a noi ben note, ma uno sviluppo nella scienza, nella ricerca e nell’attività industriale: tutto questo lo potremmo fare con le sinergie giuste”.

Per Farris il ritorno per l’Isola, oltre alla costruzione delle strutture del campus che è stata realizzata per l’85% da imprese sarde, si potrà vedere anche sul capitale umano: “Formeremo delle professionalità in Sardegna che siano a disposizione di questo polo, con il contributo e gli investimenti anche di Leonardo e dell’Areonautica”.