Dall’uva di Sardegna e Toscana nasce il Vermentino “interregionale” Marismas

Nasce Marismas, il primo vino “interregionale” realizzato con uve della Maremma Toscana e della Gallura. Il progetto è dell’enologo sardo Andrea Pala con l’imprenditore Paolo Bernabei e la Cantina Guido F. Fendi che ha prodotto l’etichetta e sarà presentato ufficialmente in occasione del prossimo Vinitaly a Verona: “Un nuovo modo di fare il vino – spiegano i due imprenditori e l’enologo – dentro i territori ma oltre i propri confini.”

Un’etichetta unica perché si tratta di un vino bianco realizzato con uve che provengono direttamente da vitigni coltivati in Sardegna, precisamente in Gallura, e in Toscana, in quella Maremma dove è stato anche imbottigliato, proprio dall’azienda Fendi. Guido Fendi. Sarà un ponte tra le due regioni che sfrutta la storia, la tradizione e soprattutto l’identità del Vermentino le cui uve sono state sapientemente unite per realizzare un’etichetta prestigiosa che richiama la forza di due territori apparentemente lontani ma anche incredibilmente vicini.

Per i protagonisti di questa storia che unisce tradizione e innovazione “si tratta di un vino bianco che ha il sapore dell’amicizia”. Secondo gli imprenditori non è un semplice esperimento enologico ma il risultato di una profonda ricerca svolta dall’enologo Pala in Toscana e in Sardegna, che mette in pratica le più efficaci tecniche di vinificazione con l’aiuto della tecnologia. Marismas guarda con ambizione sia al mercato italiano sia ai mercati esteri, a partire da quelli europei e americani. Il vino sarà presentato ufficialmente in occasione della 56esima edizione del Vinitaly, la Fiera Internazionale del Vino e dei liquori che si svolgerà a Verona dal 14 al 17 aprile.