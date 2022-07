Covid, i numeri tornano a salire: aumentano anche i ricoveri

Continuano a crescere i numeri relativi ai contagi da coronavirus in Sardegna e purtroppo si registra ancora una vittima. Secondo l’ultimo bollettino diffuso i nuovi casi accertati sono 3.784 , ben 2.851 in più rispetto alla precedente rilevazione, di cui 3.465 diagnosticati da test antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.599 tamponi per un tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati che scende dal 44,4 al 30 per cento.

Cresce, invece, la pressione negli ospedali. salgono di tre unità i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che raggiungono quota 11. Salgono anche i numeri relativi alle persone ricoverate in area medica che si fermano a quota 150, ben 18 in più rispetto alla precedente rilevazione. Impennata di casi di isolamento domiciliare che oggi arrivano a 30.995, grazie ai 1.539 in più rispetto alla precedente rilevazione.

Come detto, purtroppo, si registra una vittima. Si tratta di una donna di 94 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.