Incendio nella notte a Dolianova, fiamme in una palazzina: due persone tratte in salvo

Due persone sono state tratte in salvo durante un incendio all’interno della loro abitazione a Dolianova. Le fiamme sono divampate nella notte, intorno alle 3:30: il rogo ha coinvolto tutti e quattro i piano dello stabile in via Lussu.

Le cause sono ancora da accertare. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente da Cagliari e hanno salvato le due persone. Che non hanno avuto bisogno di un ricovero: per loro solo lo spavento ma per fortuna nessun danno fisico. L’incendio è stato spento nel giro di un’ora. Sul posto anche il 118 e i carabinieri di Dolianova.