Una donna è stata fermata dai vigili urbani sotto casa, in via Ugo La Malfa a Sassari. Era scesa a buttare i rifiuti sotto casa e non aveva i documenti: è stata denunciata insieme al marito. Fuori orario, sembra, senza autocertificazione, e in due: niente, comunque, che giustifichi quanto poi è accaduto, col confronto verbale tra i due cittadini e gli agenti di tre pattuglie della municipale che si è trasformato in uno scontro fisico nel corso del quale l’uomo sarebbe stato strattonato e immobilizzato a terra e la donna è stata portata via a bordo di una delle auto di servizio, che col passare dei minuti sono diventate quattro. La lite è stata anche filmata: il video ha fatto il giro del web e scatenato una forte ondata di indignazione. All’indomani dell’episodio, parla Marco Langiu, il legale della coppia di coniugi. Lo fa in un’intervista a La Nuova Sardegna, in cui ricostruisce l’episodio dal punto di vista della coppia. Intanto uomo e donna hanno dieci giorni di prognosi. “Appena usciti dal comando della polizia municipale i miei assistiti sono andati al pronto soccorso per farsi visitare considerato che hanno preso calci e pugni. Il marito della signora è stato buttato a terra”, ha detto l’avvocato al quotidiano sassarese.

“La pattuglia ha chiesto i documenti alla donna mentre rientrava a casa dopo aver gettato la spazzatura. Lei ha risposto che non li aveva ma che abitava lì vicino. Volevano farla salire in macchina da subito. Hanno usato le maniere forti senza motivo, sono arrivate altre pattuglie. Lei ha chiamato il marito al cellulare che è sceso con i documenti. E nonostante avessero quindi la possibilità di identificarla continuavano a insistere nel volerla portare in caserma. Su mio suggerimento, perché ero al telefono con lei, la signora è salita nell’auto dei vigili. Mentre il marito lo hanno lasciato lì, non capisco a questo punto per quale ragione non sia stato portato in comando anche lui”, ha dichiarato l’avvocato.

Il rapporto della polizia locale è stato depositato. L’esposto sarà presentato dall’avvocato alla Procura di Sassari. La polizia ha denunciato la coppia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Ma sarà l’indagine della polizia giudiziaria a far luce sull’accaduto. (Foto d’archivio)