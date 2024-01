Continuità territoriale, appello al Governo dei sindacati: “Sardi isolati, sistema da migliorare”

“L’impossibilità di poter acquistare i biglietti aerei per chi parte o vuole raggiungere l’isola da Roma e Milano dopo il 31 marzo rende impossibile qualsiasi tipo di programmazione, compromettendo il diritto alla mobilità dei sardi e la stagione turistica estiva della Sardegna”. Lo afferma la segretaria regionale Uiltrasporti Elisabetta Manca: “Ancora una volta ci troviamo davanti ai limiti di un regime di continuità territoriale obsoleto, non più aderente alla realtà e alle esigenze della Sardegna”.

Secondo la segretaria regionale della Uiltrasporti Sardegna, Enac e Assoclearance dovrebbero assicurare tempistiche molto più rapide all’assegnazione degli slot per i voli in continuità territoriale trattandosi di un servizio pubblico essenziale. “Chiediamo pertanto che il Governo si attivi per sbloccare quanto prima il rilascio degli slot e l’autorizzazione alle compagnie per la vendita dei biglietti così da permettere a Ita di iniziare a farlo e a Volotea e Aeroitalia, che invece lo hanno già fatto, di non incorrere in possibili problemi”.

“Auspichiamo che chi sarà chiamato a governare per i prossimi cinque anni – conclude Manca – comprenda la reale necessità di una gestione dei trasporti capace di trainare l’economia dell’isola e garantire un diritto che in questa ormai finita legislatura ha più volte traballato”.