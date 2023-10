Cadavere trovato nel piazzale a Cagliari: il 75enne è morto per la caduta

È morto per la caduta della finestra, nessun altro segno di violenza sul corpo. È quanto trapela sull’autopsia effettuata ieri pomeriggio su Mario Mulas, il 75enne trovato cadavere ieri mattina nel piazzale di un gommista in viale Elmas, dopo un volo dalla finestra dell’abitazione dove spesso alloggiava, al primo piano dello stabile dove si trova la rivendita di pneumatici e la ditta di cui era socio.

Il medico legale Matteo Nioi, incaricato dalla pm Rita Cariello, ha lavorato cinque ore e mezza. L’uomo è morto per un politrauma provocato dalla caduta da un’altezza di circa 6 metri. Il risultato dell’autopsia però non chiarisce il giallo. Gli investigatori della squadra mobile continuano a lavorare per capire come e perché Mulas, imprenditore conosciuto in tutta la Sardegna, socio della Quemme srl azienda che rifornisce di materiali le rivendite di tabacchi, sia caduto dalla finestra.

Da quanto si apprende mancano alcuni effetti personali della vittima, che potrebbe quindi essere stata derubata: qualcuno si sarebbe introdotto nell’alloggio e sarebbe riuscito a fuggire portandosi via alcune cose. Secondo questa ipotesi, la procura di Cagliari potrebbe aprire un fascicolo per morte conseguente a un altro reato. Nel frattempo, gli specialisti della scientifica stanno visionando i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso sia l’arrivo del 75enne che quello di qualche altra persona.