Gallina vecchia fa buon brodo? Un proverbio del passato perché, per fare il brodo, il pennuto doveva essere ucciso. Ora, nell’epoca di Greta Thunberg, anche la saggezza popolare cambia bersaglio. E la gallina non viene più uccisa, ma adottata dalla comunità. Perché è un animale che fa il mondo più verde. E allora il proverbio si trasforma: gallina vecchia fa buon mondo. Morale della favola: Guspini, comune a un centinaio di chilometri da Cagliari, anche in virtù di questo progetto, da domani sarà gemellata con Paperopoli.

E sarà, proprio in occasione dello sciopero globale ispirato dalla protesta di Greta, il primo gemellaggio in Europa di un comune reale con un territorio della fantasia. Il progetto è contenuto in una delibera partecipata, frutto del lavoro svolto dall’assessorato alle Attività produttive di Guspini guidato da Stefania Atzei, insieme a bambine e bambini, genitori, Consorzio Pip commercio artigianato industria, Confcommercio, Associazione nazionale La Casa Verde CO2.0. Tutto questo rientra nell’evento “Operiamo per il Clima”, presentazione di azioni e produzioni green per salvare il pianeta realizzate da aziende e istituzioni in programma domani alla scuola Alessandro Volta di Guspini.

“Un invito a guardare il mondo sia con occhi da gallina che con occhi da bambini: dalla loro semplicità e freschezza nascono grandi cose”, spiega all’Ansa Daniela Ducato, imprenditrice leader nell’innovazione per le sue idee e produzioni verdi, in prima fila nella promozione di questo evento. Le galline, ad esempio, aiutano il pianeta, se lasciate allo stato libero. “Un esemplare – ricorda Ducato che il 18 maggio ha incontrato Greta a Roma – in un anno smaltisce, nutrendosi, circa 150-200 kg di rifiuti organici vegetali che corrispondono all’incirca alla quantità prodotta da due persone in un anno. E azzera circa 1.200 kg di CO2”. Non solo. In un mese rende fertile 50 mq di suolo, sanifica 10 mq di terreno in una settimana nutrendosi di larve e uova di insetti, limitando così disinfestazioni e insetticidi. Inoltre la vicinanza con le galline rasserena la mente: negli Usa il pennuto viene già usato nella pet therapy per combattere lo stress.