AgriUmbria 2024, Coldiretti Sardegna: “Vetrina di rilievo”

“Quella di Bastia Umbra rappresenta una vetrina di rilievo nel panorama nazionale per il settore dell’allevamento della Sardegna, oltre che un momento importante per mostrare la grande professionalità delle nostre aziende capaci di esprimere animali e razze di grande qualità – sottolinea Antonello Fois, presidente di Coldiretti Nord Sardegna – le aziende sarde di allevamento hanno già brillato nelle passate edizioni dimostrando quanto sia forte il fermento all’interno di questi comparti, sia del bovino che dell’ovino”.

È folta la rappresentanza delle aziende di allevamento bovino e ovino di Coldiretti e della Sardegna ad AgriUmbria 2024, uno degli appuntamenti più importanti del settore in Italia e che ogni anno richiama tantissime imprese e migliaia di visitatori. Con 24 aziende di allevamento la Sardegna vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle competizioni zootecniche a partire dall’edizione numero 11 della Mostra nazionale del Libro genealogico della razza charolaise, ma anche la Mostra nazionale del Libro genealogico della razza limousine (19° edizione), come anche il secondo Concorso nazionale della pecora di razza sarda e il terzo di arieti di razza ovina sarda.

“La partecipazione degli allevatori sardi ai concorsi nazionali di AgriUmbria evidenzia la qualità degli animali, ancor più sul fronte della genealogia in Sardegna – dice Michele Filigheddu, rappresentante in Anacli per la Sardegna – la presenza dei giovani indica il positivo ricambio generazionale nel settore, nonostante le difficoltà attuali”. Per Tomaso Pulina, consigliere Ars Sardegna: “Il confronto con le tante aziende del panorama nazionale è un momento importante per crescere e aumentare la nostra competitività sui mercati – sottolinea – in particolare per le razze charolaise e la limousine, sempre più apprezzate e che stanno generando ottimi risultati alle aziende della Sardegna”.

Dopo l’evento di Bastia Umbra gli occhi saranno puntati sul concorso di Ozieri per una delle fiere più importanti nell’isola. Appuntamenti che, sottolinea il direttore Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti “sono fondamentali per far crescere il settore ma hanno bisogno del necessario sostegno – ricorda – tra gli aiuti più importanti per le imprese di settore c’è quello che arriverebbe con il bando riproduttori che con un grande lavoro di concertazione e coinvolgimento della nostra associazione è pronto a partire – conclude – adesso ci aspettiamo una accelerata sulla sua pubblicazione, ritardi ulteriori metterebbero a rischio l’impianto stesso del bando con conseguenze negative sulle aziende che attendono da tanto tempo questo intervento”.