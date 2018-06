Dopo la presa di posizione di Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, che ha ricordato i doveri del paese sul tema dell’accoglienza ai migranti a proposito della nave Aquarius a cui il Governo ha rifiutato l’approdo, è intervenuto sull’argomento anche il presidente della Regione. “I 629 migranti in navigazione nel Mediterraneo devono essere messi in sicurezza al più presto – così Francesco Pigliaru a margine di un incontro a Nuoro – Se la Sardegna verrà chiamata a fare la propria parte nell’accoglienza di queste persone lo farà come ha sempre fatto”.

“Se il Governo italiano ha deciso di cambiare le regole del gioco lo può fare legittimamente, ma prima – ammonisce Pigliaru – dovrebbe annunciarlo e non farlo mentre c’è una nave che vaga nel Mediterraneo. In questo modo chi si mette in mare dopo quel giorno, sa che corre rischi diversi rispetto a quanto è accaduto sinora”.