Padel internazionale, gran finale a Cagliari: la Sardegna si conferma “Isola dello sport”

Non c’era neanche uno posto libero nelle tribune del Tennis club di Cagliari, cornice del Fip Platinum Sardegna, la manifestazione sportiva promossa dalla Regione autonoma della Sardegna e dall’assessorato al Turismo, con il patrocinio del Comune di Cagliari. Il torneo, ad accesso gratuito e svoltosi dal 1° all’8 ottobre, ha fatto parte del Cupra Fip Tour, il principale circuito internazionale. I vincitori, nel maschile, sono stati i campioni Federico Chingotto e Mike Yanguas. L’argentino e lo spagnolo hanno superato in due set (6-3 6-4 in un’ora e 10’) Francisco Manuel Gil e Ramiro Moyano. Tra le donne, hanno trionfato Patty Llaguno e Lucia Sainz, ex numero uno al mondo, le quali hanno battuto in due set la giocatrice italiana Carolina Orsi e la spagnola Carla Mesa Salazar.

Oltre alla competizione sportiva, l’iniziativa è stata una vera e propria festa in un’Isola in cui il ritmo di crescita in tema di strutture e campi di padel è superiore alla media nazionale: “Segno evidente di quanto questa disciplina stia facendo presa anche grazie a grandi eventi sportivi come il Fip Platinum Sardegna – commentano gli organizzatori – che, oltre a offrire il grande spettacolo dei migliori giocatori e giocatrici al mondo, innesca anche quell’effetto ‘propagazione’ che spinge l’aumento del numero di praticanti e, di conseguenza, di strutture”.

Non ha nascosto l’emozione il presidente della Federazione internazionale padel, Luigi Carraro: “Normalmente, racchiudere un grande evento in una sola parola risulta impossibile. Tranne che nel caso del Fip Platinum Sardegna, che possiamo sintetizzare in un unico aggettivo: straordinario. Come il livello dei grandi campioni che hanno dato spettacolo qui a Cagliari per un pubblico altrettanto straordinario. E straordinaria è stata la location per uno dei tornei più belli della storia del circuito Cupra Fip Padel. Dal punto di vista tecnico, Chingotto e Yanguas, Lucia Sainz e Patty Llaguno e molti altri campioni hanno detto che vogliono tornare a giocare qui il prossimo anno e questo è il miglior termometro del grande successo di questo evento”.

A proposito, l’assessore al Turismo, Gianni Chessa, ha chiosato: “Siamo felici di avere ospitato 300 atleti questa settimana, speriamo di riaverli presto tra noi. La Sardegna si è confermata l’Isola dello sport. Abbiamo vissuto grandi momenti di padel, abbiamo creduto per primi in questo sport, lo abbiamo portato sull’Isola già qualche tempo fa e qui in questi anni è cresciuto tantissimo, al punto che la Sardegna è la regione in cui si sono realizzati più impianti di padel in questa parte del 2023, siamo di fronte a una crescita del 23% rispetto al 20% della media nazionale. Un ringraziamento, a nome mio e di tutti i sardi, va alle giocatrici, ai giocatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”.