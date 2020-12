Christian Solinas è indagato per abuso d’ufficio e tentata concussione. Per la stessa doppia accusa è sotto inchiesta anche l’assessora agli Affari generali e personale, Valeria Satta. Tutto ruota intorno alle nomine di due direttori generali: quella alla presidenza, Silvia Curto, e il capo della Protezione civile, Antonio Pasquale Belloi. Avvocata la prima, ingegnere dei vigili del fuoco il secondo, stando alle accuse né la Curto né Belloi avevano i requisiti quanto vennero nominati per la prima volta dalla Giunta Solinas su indicazione del governatore. A firmare gli atti furono materialmente gli uffici guidati dalla Satta. (al. car.)

SEGUONO AGGIORNAMENTI