Crescono i viaggi in Sardegna prenotati via internet ma la percentuale è ancora bassa: il 15,3%. È quanto emerge dal dossier realizzato dall’ufficio studi di Confartigianato imprese Sardegna. A livello territoriale l’Isola si piazza al sedicesimo posto. Prime Toscana e Lombardia dove un quarto delle prenotazioni (25,7) è avvenuto grazie alla rete. Segue l‘Umbria con 25,4% mentre, all’opposto, si conta solo un utente su dieci per la Campania (11,6%), la Puglia (11,7%) e la Sicilia (11,9%).

La pratica di trovare alloggio sulla rete è più diffusa tra i giovani tra 25 e 34 anni (26,8%), tra i residenti nel Nord-Ovest (24,1% contro il minimo del 12,4% del sud) e nei comuni centro dell’area metropolitana (23,9%). La bassa percentuale di strutture prenotate via web è la risultante di due fattori: la banda larga ancora poco fruibile dalle imprese della Sardegna e la poca maturità digitale delle realtà produttive. Per ciò che riguarda la banda larga, secondo dati recenti, poco più della metà delle famiglie sarde ha accesso alla banda ultra larga, solo il 53,8% della popolazione. Sul fronte della maturità digitale delle realtà produttive, analisi di pochi mesi fa rivelava come le imprese dell’Isola fossero ancora insufficientemente digitali. Più di due terzi di queste, infatti, ha un livello insufficiente di conoscenza informatica.

“Negli ultimi anni – commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato – c’è stato un forte aumento dei viaggi, ovvero di spostamenti fuori dal Comune di residenza con pernottamento, organizzati con prenotazione mediante internet. Nel 2018, l’aumento di queste pratiche è stato superiore del 46,0% rispetto alla quota rilevata nel 2013. La rivoluzione digitale interessa orizzontalmente tutte le imprese. Nessun settore, nessuna attività dell’artigianato e della piccola impresa deve esserne esclusa. Per competere, le imprese dovranno crescere e saper coniugare le tecnologie digitali alla tradizione, al saper fare e alla creatività”.