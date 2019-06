È diventato virale un vecchio video del 2008, in cui l’allora presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, attaccava Luca Palamara che undici anni fa era a capo dell’Associazionale nazionale magistrati e si scagliava contro una certa gestione degli incarichi pubblici in Italia. La clip è stata rilanciata in seguito a una vicenda giudiziaria che vede lo stesso Palamara coinvolto in questi giorni: il caso riguarda una presunta corruzione, in cui il Pm è accusato di aver intascato 40mila euro per favorire una nomina.

Nel 2008 il pubblico ministero venne chiamato come ospite nella trasmissione di Maria Latella, su Sky Tg24, per commentare le dimissioni dell’allora Gaurdasigilli, Clemente Mastella, che scelse di lasciare il Governo guidato da Romano Prodi in seguito all’apertura di un fascicolo a suo carico per presunti illeciti nelle nomine delle Asl in Campania e in altri enti pubblici. Mastella è stato assolto nel 2017 “perché il fatto non costituisce reato”, ha stabilito il Tribunale di Napoli.

Nel video diventato virale Cossiga è protagonista di una picconata contro il Pm. “È un magistrato che o non capisce nulla di diritto o è molto spiritoso. Ha la faccia da tonno – prosegue l’allora presidente emerito -. I nomi esprimono realtà: lui si chiama Palamara come il tonno. La faccia intelligente non ce l’ha assolutamente”. Cossiga disse ancora: “L’associazione nazionale magistrati è un’associazione sovversiva e di stampo mafioso”. Palamara rimase in silenzio durante la conversazione telefonica tra la giornalista e Cossiga. Poi si limitò a dire: “È una polemica dai bassi toni. Prevalga la buona educazione”.

GUARDA LA CLIP