Torna l’incubo degli assalti ai portavalori: tre feriti a Giave e un’auto in fiamme

Tre feriti e un’auto in fiamme. È questo il bilancio dell’assalto a un portavalori a Giave, nel Sassarese, all’altezza del distributore Q8. I banditi sono entrati in azione lungo la Statale 131, dove si è formata una lunga fila di macchine. Il chilometro è il 170,600 distante dal bivio per Thiesi. Quel tratto di super strada è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per permettere alle forze dell’ordine di fare tutti i rilievi.

Con i fatti di Giave, avvenuti intorno alle 8, la Sardegna piomba di nuovo in un incubo. Stando a una prima ricostruzione, pare sia stato il commando stesso a dare alle fiamme l’auto, forse da loro stessi portata, con l’obiettivo di coprire il più possibile la loro fuga.

