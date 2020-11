C’è anche la Sardegna tra le 17 regioni nelle quali è stata superata la soglia del 30 per cento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva rispetto ai posti disponibili. Il dato, pubblicato con il consueto monitoraggio dell’Agenas aggiornato al 17 novembre, è del 37 per cento, rispetto al 42 per cento della media nazionale. Un dato il leggera crescita rispetto a quello di ieri (36 per cento), ma con un +7 per cento rispetto ad una settimana fa, quando l’Isola rientrava nel limite stabilito dal ministero (30 per cento).

Risulta invece del 33 per cento i ricoverati Covid in area non critica rispetto ai posti letto disponibili, al di sotto di circa sette punti percentuali rispetto alla soglia critica del 40 per cento. Le soglie del 30 per cento e del 40 per cento sono individuate dal decreto del ministro della Salute del 30 aprile 2020 come quelle superate le quali vi è un sovraccarico per le terapie intensive (30 per cento) e per area non critica (40 per cento).