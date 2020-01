Ha sorpreso un ladro che stava cercando di portare via la merce dal deposito e il malvivente non ha esitato ad accoltellarlo. È accaduto durante la notte a Cagliari, all’interno della ditta Incaspisano, in viale Elmas. Poco prima delle 5 al al 112 è arrivata la segnalazione da parte dell’agenzia di vigilanza di un furto in atto. I carabinieri hanno subito inviato una pattuglia del Radiomobile, intanto il proprietario, un uomo di 62 anni era andato di persona a controllare, sorprendendo il ladro che rovistava nel negozio. Tra i due è scoppiata una colluttazione e il malvivente, per assicurarsi la fuga, ha ferito ripetutamente al braccio il proprietario. I carabinieri lo hanno visto mentre scavalcava la recinzione e si allontanava a bordo di un’auto, facendo perdere le tracce. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Marino per essere medicato. Non è grave.