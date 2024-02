Tar Sardegna, aumentano i ricorsi e le sentenze: l’edilizia è il settore con più contenziosi

L’edilizia è il settore su cui il Tar Sardegna ha lavorato di più nel 2023, con 166 giudizi promossi nel corso del 2023, pari a oltre il 17 % del totale dei ricorsi in ingresso. Dalla relazione del Presidente del Tribunale, Marco Buricelli, presentata oggi nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar emerge che nell’ultimo anno sono aumentati sia il numero dei ricorsi proposti, 953, con un + 13,6% rispetto agli 839 ricorsi del 2022, e sia il numero delle decisioni prese: 1219, con 761 sentenze ordinarie, 151 sentenze brevi e 307 decreti presidenziali di abbandono di ricorsi ultraquinquennali e di sopravvenuta carenza di interesse, con un calo, quindi ulteriore e significativo dei ricorsi pendenti, pari a circa il 13% delle giacenze, dalle 1942 alla fine del 2022 alle 1684 al 31 dicembre 2023.

In misura ancora maggiore è diminuito l’arretrato “storico”, rappresentato dai ricorsi depositati fino al 31 dicembre 2019, oggetto dell’impegno di riduzione dell’arretrato nell’ambito degli obiettivi Pnrr: dai 676 pendenti di inizio anno agli attuali 28_

Secondo i dati forniti sempre nutrito, per numero e per importanza economica, il contenzioso sugli appalti, specialmente di servizi e forniture, riconducibile in prevalenza a enti locali e Asl. In crescita le cause (17, nel 2023) sugli impianti di energia rinnovabile: fotovoltaici, agri voltaici ed eolici, azionate in gran parte da operatori del settore avverso giudizi negativi di compatibilità ambientale o contro stalli procedimentali del Ministero dell’ambiente rispetto all’obbligo di adottare la VIA – valutazione di impatto ambientale. In alcuni casi, diretti a contestare giudizi positivi di compatibilità ambientale o autorizzazioni a realizzare impianti di FER assentite da organi statali o regionali, i giudizi sono proposti da amministrazioni comunali che ricadono su territori interessati dalla esecuzione dei progetti.

Quanto agli esiti dei ricorsi, nel 2023 le sentenze di accoglimento hanno rappresentato circa il 25% del totale, a fronte del 41% di decisioni di rigetto e del 33% di sentenze in rito, comprese le declinatorie della giurisdizione, il che consente un rapido trasferimento della controversia dinanzi al giudice ritenuto fornito di giurisdizione.