Suv a oltre 200 chiolometri orari lungo la Sassari-Olbia, automobilista multato

Un Suv lanciato fino a 218 chilometri all’ora sulla Sassari-Olbia all’altezza di Ardara. Automobilisti alla guida con tassi alcolemici oltre il consentito dalla legge. E ancora un’ambulanza che viaggiava senza assicurazione, pur trasportando un paziente. Fino ad altre irregolarità emerse dai controlli della Polstrada sulle principali arterie del nord Sardegna, effettuati in queste settimane, e in cui sono state riscontrate numerose violazioni del codice della strada.

Dalla Statale 291 Sassari/Alghero, alla Statale 729 Sassari/Olbia fino alla Carlo Felice 131. Si comincia da un automobilista alla guida di un Suv lanciato alla folle velocità di 218 km/h: “Mi piace correre”, avrebbe risposto agli agenti, una volta fermato, l’uomo che non potrà più emozionarsi per 12 mesi. La patente è stata ritirata. Un altro caso riguarda un’utilitaria che andava alla velocità di 187 km/h.

Poi una ragazza sanzionata per guida in stato di ebbrezza: circolava con un tasso oltre 2.40 g/l, quasi 5 volte più alto del limite consentito. Stesso livello di ubriachezza rilevato durante il pomeriggio a carico di un conducente che percorreva la 131 Dcn. Gli agenti hanno inoltre scoperto un camion sovraccarico di animali vivi, oltre a un’altra serie di irregolarità documentali. Conseguenza: sanzioni per 800 euro e fermo dei veicolo.

In totale la Polizia Stradale di Sassari ha contestato 32 violazioni per eccesso di velocità e ritirato oltre 32 patenti di guida, con sospensione della patente fino a 12 mesi e la sanzione amministrativa di oltre 800 euro. Sono state inoltre contestate 28 violazioni per mancanza di copertura assicurativa e 12 per guida in stato di ebbrezza alcolica.