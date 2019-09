Sono riusciti a scappare grazie a un servizio di avvistamento a protezione della piantagione di ottocento piante di marijuana scoperta dai carabinieri ai piedi del monte Gonare a Orani, in località Zolenardu. Un quantitativo che se immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 400mila euro. Durante l’operazione, a cui hanno partecipato i carabinieri delle compagnie di Ottana e Tonara, il reparto operativo di Nuoro, lo squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna e un elicottero dei carabinieri di Elmas, i due coltivatori, che avevano organizzato un servizio di avvistamento del sito, sono scappati in maniera rocambolesca tra i boschi.

I servizi di rastrellamento, ancora in corso, non hanno portato all’individuazione dei fuggitivi. Al momento è stato deferito in stato di libertà l’utilizzatore del terreno: un allevatore di Orani di 39 anni con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantitativo. La piantagione si trova in una zona non facilmente accessibile e il sito era servito da un complesso sistema di irrigazione alimentato con oltre 300 metri di condotta proveniente da un pozzo a valle da cui l’acqua veniva aspirata mediante una pompa elettrica alimentata da un gruppo elettrogeno. Vicino al bosco c’era una struttura con dei tendoni verdi per l’essiccazione delle piante e in una zona sopraelevata una casetta in legno prefabbricata per il custode. La maxi piantagione è stata sequestrata e distrutta dai carabinieri e dagli uomini dell’agenzia Forestas e del Corpo forestale.