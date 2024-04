Ragazzini morti nel crollo della casa: aperta inchiesta. Veglia di preghiera a Nuoro

“Preghiamo insieme per Patrik e Ethan”, È il messaggio pubblicato su Facebook dall’Oratorio della parrocchia di San Domenico Savio a Nuoro frequentato da Patrick Zola e Ethan Romano, di 14 e 15 anni, i ragazzini morti ieri sera a causa del crollo del solaio di una casa abbandonata in via Dessanay, alla periferia di Nuoro. “Tutto l’oratorio è vicino alle famiglie di Patrik e Ethan per il grande dolore che li ha colpiti”, si legge ancora sul profilo dell’Oratorio.

La Procura di Nuoro, intanto, sta coordinando le indagini della polizia e dei vigili del fuoco. Il pm Riccardo Belfiori, arrivato ieri sera in via Dessanay insieme a Questore e prefetto, ha aperto un’inchiesta. saranno gli investigatori della Squadra Mobile ad approfondire gli accertamenti. nelle prossime ore sentiranno il ragazzino che era con loro, scampato alla tragedia.

Il crollo, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto intorno alle 20. La sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra 1A con carro speleo-alpino -fluviale e la colonna fari per un totale di 5 mezzi e 14 uomini.

“Le operazioni sono state rese difficoltose per via della instabilità della struttura – spiegano i vigili del fuoco – che presenta uno stato di ammaloramento importante per cui non si possono escludere ulteriori crolli localizzati. Durante tutta la durata delle operazioni sono state condotte parallelamente anche delle operazioni di call out e analisi visive dell’intero stabile atte ad escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte. A margine delle più immediate operazioni di soccorso è stato autorizzato l’invio sul posto di due unità Sapr (droni) per un sorvolo ricognitivo atto ad acquisire immagini e video che possano essere utili per le successive attività di indagine da parte della Procura”.

Sul posto sono anche arrivate le ambulanze del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due ragazzini. Nelle prossime ore la Procura affiderà l’incarico al medico legale per l’autopsia. Tutta l’area della tragedia è stata sequestrata.

La governatrice della Sardegna, Alessandra Todde ha espresso cordoglio per la morte dei due ragazzini: “Esprimo la più sentita vicinanza alle famiglie per questa tremenda tragedia. Di fronte a questo dolore non ci sono parole. Solo silenzio e sostegno alle famiglie. Da presidente porto l’abbraccio stretto di tutta la Sardegna”. (ma.sc.)