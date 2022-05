Pugno in testa senza motivo, poi la fuga in Sardegna: caccia all’uomo

Ha sferrato un pugno violentissimo alla tempia di un ragazzo mai visto prima. In strada, senza motivo, forse per noia, gioco, per divertirsi, magari pubblicare foto e video sui social e vantarsi. È accaduto lo scorso fine settimana a Borgo San Dalmazzo, piccolo centro della provincia di Cuneo. Il giovane aggredito, dopo cinque giorni in terapia intensiva, ha una prognosi di 40 giorni per una frattura cranica e due ematomi al cervello; l’aggressore, grazie alla complicità di tre amici che hanno assistito alla scena e per questo sono stati denunciati per omissione di soccorso, è ricercato dai carabinieri in Sardegna, dove si è diretto con un volo partito dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi.

Accusato di lesioni personali gravi, i militari dell’Arma lo stanno braccando. “Mio figlio è vivo per miracolo – racconta il padre del ferito sulle pagine locali del quotidiano La Stampa -. Assurdo, me lo poteva uccidere. Poteva succedere a chiunque. Mi chiedo in che razza di società viviamo, dove per noia o per gioco si aggredisce uno sconosciuto per strada, rischiando di ucciderlo e comunque, causandogli ferite gravissime”.