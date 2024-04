Per AgriUmbria, 15 allevamenti in concorso dalla Sardegna

Una folta rappresentanza di allevamenti isolani sarà presente questo fine settimana alla 55^ edizione di AgriUmbria, la più importante manifestazione fieristica del centro Italia che richiama migliaia di visitatori ogni anno, dove si svolgeranno importanti competizioni zootecniche quali l’11^ Mostra nazionale del Libro genealogico della razza Charolaise, la 19^ mostra nazionale del Libro genealogico della razza Limousine, il 2° Concorso nazionale della Pecora di razza Sarda ed il 3° Concorso nazionale di arieti di razza Ovina Sarda.

Per il bovino da carne delle razze Charolaise e Limousine, dove la Sardegna rappresenta la seconda regionale per numero di capi allevati, saranno presenti 15 allevamenti: per la razza Charolaise Abeltino Maddalena Paola di Arzachena (SS), Fele Luca di Calangianus (SS), Filigheddu Michele di Arzachena (SS) e Pulina Tomaso di Osilo (SS) mentre per la razza Limousine Asara Marco di Olbia (SS), Calia Michele di Lula (NU), Carta Francesco di Bortigiadas (SS), Geromino Francesco di Palau (SS), Geromino Lorenzo di Palau (SS), Soc. Agr. Fresi di Monteleone Roccadoria (SS) e la Società Agricola Decandia Eredi S.S. di Calangianus (SS), Soc. Agricola Lu Ligatu di Calangianus (SS) e TRE G di Flachi Viviana Franca di Olbia (SS).

Anche per i concorsi ovini la rappresentativa sarda sarà ben nutrita con le aziende Sirigu Beniamino di Senorbì (SU), F.lli Sanciu Stefano e Piermario S. S. Di Berchidda (SS), Lampis Carlo di Pauli Arbarei (SU), Soc. Agr. Sechi Gianfranco Antonio E Mario di Ittireddu (SS), Sanna Alessandro E C. S.S. di Osilo (SS), Scintu Mauro Daniel Giuseppe di San Nicolò d’Arcidano (OR), F.lli Carta Salvatore e C. S.S. Soc. Agr. di Sedilo (OR), Frongia Antonello di Samugheo (OR) e Piredda Angelo di Barumini (SU).

“Siamo certi – commenta Luciano Useli Bacchitta (presidente AARSardegna) – che anche in questa edizione i nostri allevamenti sapranno conquistare importanti riconoscimenti a livello nazionale, a dimostrazione dell’alta qualità degli animali allevati in Sardegna. E’ doveroso, infine, ringraziare la Regione Sardegna per il sostegno agli allevatori che partecipano alle mostre e i Servizi veterinari delle Asl di Sassari e Gallura per il supporto nella gestione sanitaria degli allevamenti partecipanti”.