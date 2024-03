Per Adiconsum anche la Pasqua sarà salata: “Colomba e ristorante? Prezzi alle stelle”

Anche quest’anno la Pasqua in Sardegna sarà più “salata”: ad affermarlo è Adiconsum Sardegna, che ha analizzato l’andamento dei listini al dettaglio in occasione dell’imminente festività.

“Dopo i fortissimi rincari degli ultimi due anni i prezzi al dettaglio non solo non scendono, ma continuano a salire in Sardegna, anche se a ritmi meno sostenuti rispetto allo scorso anno; un trend al rialzo che inciderà sulla spesa delle famiglie per la Pasqua – spiega il presidente Giorgio Vargiu – I beni alimentari rincarano nell’ultimo mese in media del 4,1% rispetto al 2023, con punte del +15/20% per le uova di cioccolato e +5/10% per le colombe, le bevande salgono del +3,5%, e di conseguenza imbandire le tavole a Pasqua sarà inevitabilmente più costoso. Non andrà meglio a chi deciderà di trascorrere la festività al ristorante: qui gli aumenti medi annui sono del 4,3%, con punte del 5,4% a Olbia-Tempio”.

“Chi opterà per qualche giorno di vacanza, rimanendo però sull’isola, deve mettere in conto rincari per le tariffe di hotel e strutture ricettive nell’ordine del 4,7%, con punte del +13,3% a Olbia – prosegue Vargiu – A tutto ciò si aggiungono le tariffe aeree in fortissimo aumento a causa, come già denunciato da Adiconsum nei giorni scorsi, degli algoritmi usati dalle compagnie per far salire i prezzi al crescere della domanda, con un aggravio di spesa per chi torna in Sardegna durante la Pasqua per far visita a parenti o amici, o per trascorrere una vacanza sull’isola”.

Per aiutare le famiglie sarde a risparmiare sulla spesa ed effettuare acquisti in sicurezza in occasione di Pasqua, Adiconsum Sardegna ha realizzato anche un apposito decalogo. Eccolo:

Decidere in anticipo il menu di Pasqua e le quantità di cibi e bevande necessarie, ed effettuare gli acquisti qualche giorno prima della festa in modo da evitare sia i rincari dell’ultima ora, sia gli sprechi del giorno dopo. Stilare una lista dettagliata della spesa con tutto l’occorrente da acquistare e obbligarsi a rispettarla. Preferire prodotti di stagione, più economici, e alimenti del territorio o a km zero, controllando con attenzione la provenienza indicata in etichetta. Confrontare le offerte e i volantini dei vari marchi della grande distribuzione per orientare la spesa. Evitate le offerte 3×2 o le confezioni “famiglia”, che spesso ci portano ad acquistare più del necessario. Per l’acquisto dell’ortofrutta, meglio rivolgersi direttamente ai mercati contadini di zona in modo da essere certi della provenienza del prodotto e godere della filiera corta. Le uova di cioccolato vanno scelte sulla base della qualità del cioccolato, e non per la confezione attraente o la sorpresa che contiene. Leggere attentamente le etichette per capire la quantità di cacao utilizzata e soprattutto fare attenzione al peso, valutando il prezzo al kg e non a singolo pezzo. Per le colombe è possibile approfittare delle offerte delle grande distribuzione facendo però sempre attenzione al peso (alcune marche hanno ridotto la quantità di prodotto da 1 kg a 750 o 800 grammi) e alla lista degli ingredienti indicata in etichetta, la loro qualità e le percentuali in cui essi sono presenti nell’impasto. Gli avanzi di cibo, ma anche i resti di dolci come uova di cioccolato e colombe non consumate tra Pasqua e Pasquetta, possono essere riutilizzati per dare vita a nuovi piatti, usando la fantasia o le numerose ricette presenti sul web, in modo da evitare sprechi e far finire prodotti ancora commestibili nella pattumiera.