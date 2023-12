Minimarket nel centro storico di Cagliari, Truzzu dispone chiusura dalle 21 alle 6: alcol nel mirino

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha disposto che dal 2 gennaio fino al 30 aprile 2024 nei quartieri Marina, Stampace e Villanova i minimarket che vendono anche alcolici dovranno chiudere alle 21 fino alle 6, ogni giorno.

“Il provvedimento è stato adottato per contrastare i fenomeni di degrado che mettono a rischio la sicurezza urbana nei tre quartieri, soprattutto nelle ore notturne – si legge in una nota -. E che spesso sono causati dalla presenza di individui e gruppi di persone dediti al consumo eccessivo di bevande alcoliche. Tale situazione crea non solo disturbo della quiete pubblica ma anche un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica e l’integrità fisica delle persone a causa dell’abbandono di contenitori, principalmente in vetro o lattine”.