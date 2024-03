Laore Sardegna premiata a Roma: “Sostegno mense locali di qualità”

Premio ‘Promotori di cultura alimentare sana e sostenibile’ per Laore Sardegna consegnato oggi a Roma, a Palazzo Valentini, in occasione del Summit della mensa scolastica, sana, sostenibile e opportunità per il Paese, organizzato da Foodinsider – Osservatorio sulle mense scolastiche, con il patrocinio di Città metropolitana di Roma Capitale. A ritirarlo in rappresentanza dell’Agenzia e del Servizio Sviluppo rurale, responsabile dell’attività, i tecnici Andrea Cerimele e Francesco Sanna.

La motivazione del premio risiede nell’attività che Laore Sardegna svolge da quindici anni a sostegno della mensa locale di qualità, attraverso la realizzazione di programmi e progetti tra cui Saperi in campagna, Didattica in fattoria, Laboratori del gusto, Bampè, Oltre Bampè, Satu po imparai, Campu Maisto, Mandigos, Mensarda. L’obiettivo è stato, e continua a essere, quello di sostenere un processo di qualificazione del servizio di ristorazione scolastica, accompagnato da attività continue di educazione alimentare all’interno e fuori delle scuole. Tra i risultati delle politiche la diffusione di mense che applicano i criteri ambientali minimi e si legano alla biodiversità dei prodotti locali, oltre la costruzione di nuove professionalità all’interno delle fattorie didattiche che diventano dei veri poli educativi sul territorio.

“Siamo soddisfatti di questo premio – sostiene Marcello Onorato, Direttore generale Laore Sardegna – è un riconoscimento alle scelte di programmazione fatte negli anni e all’attività dei tecnici dell’Agenzia che si occupano dei temi dell’educazione alimentare e della ristorazione scolastica sostenibile, con attenzione al valore delle produzioni e dell’economia locale”.

“Anche quest’anno abbiamo organizzato il Summit della mensa scolastica per diffondere modelli virtuosi e discutere delle criticità e delle opportunità che questo servizio offre alla comunità e al territorio, dichiara Claudia Paltrinieri Presidente di Foodinsider che da otto anni pubblica l’indagine sullo stato delle mense scolastiche in Italia per identificare modelli virtuosi e best practice e per sensibilizzare al consumo responsabile.

Durante il Summit, oltre l’Agenzia, sono state premiate le mense scolastiche più virtuose e le realtà che hanno contribuito a un miglioramento della ristorazione scolastica da differenti punti di vista: sostenibilità, gastronomia, salubrità della dieta, educazione e partecipazione.