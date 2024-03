La Pasqua inaugura la stagione turistica: boom stranieri, aeroporti segnano +12%

Sarà un week end all’insegna di arte, natura e tradizioni. Il rincaro dei prezzi, soprattutto dei trasporti, non ha frenato le partenze, programmate su tragitti più brevi. E se in Italia, nel ponte di Pasqua, si conteranno almeno in 14 milioni i turisti e i gitanti, per un giro d’affari complessivo di tre miliardi e mezzo, la Sardegna non starà a guardare. A prevederlo, un’indagine condotta da Cna Turismo e Commercio tra gli iscritti alla Confederazione. Per l’Isola – secondo le stime di Cna – è prevista un’accelerazione nelle località costiere, con picchi in quelle preferite dal turismo di fascia alta (resort e hotel 5 stelle) dove è atteso un elevato afflusso di stranieri con una media di due pernottamenti pro capite. Dal sud al nord, città e piccoli borghi, dall’entroterra alla costa, strutture termali – fra Sardara e Fordongianus – faranno da magnete nel week end. Molto seguite le liturgie religiose della Settimana Santa e della Pasqua di Alghero, Iglesias, Cagliari, Castelsardo e degli altri piccoli centri dell’Isola. Per quanto riguarda le strutture ricettive, Federalberghi annuncia un aumento delle aperture del 5 per cento. E proprio nel sud Sardegna, anche il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula dà il via alla stagione con un’offerta per i residenti e una speciale riduzione del 10% sulla prenotazione dei pacchetti. Presenze boom – secondo Coldiretti Sardegna – anche negli agriturismo, secondo la tendenza a voler trascorrere le feste in famiglia all’aria aperta e all’insegna del buon cibo di qualità.

Aeroporto Cagliari Elmas Intanto ecco i dati su arrivi e partenze. Che la Pasqua abbia indotto in molti a partire è confermato dal flusso passeggeri (in crescita rispetto al 2023) degli scali sardi fra il 28 marzo e il 2 aprile, forse anche grazie alla rinnovata offerta di voli verso le Capitali dell’Estero. Al sud, l’aeroporto di Cagliari stima tra i 65mila e i 70mila passeggeri, tra arrivi e partenze, con circa 430 movimenti previsti e quasi 77 mila posti in vendita.

Aeroporti nord Sardegna E i passeggeri sono dati in aumento anche negli aeroporti del Nord Sardegna, dove, durante le festività di Pasqua, si stima un flusso di circa 62 mila passeggeri, per un totale di 424 voli tra andata e ritorno, con un network di 50 collegamenti, di cui 23 domestici e 27 internazionali da/per 14 Paesi. Rispetto alle festività Pasquali dell’anno precedente, periodo dal 6 all’ 11 aprile 2023, è prevista una crescita dei passeggeri del +12%.

Nello specifico, sullo scalo di Alghero sono previsti circa 27mila passeggeri, per un totale di 184 movimenti, un’offerta di oltre 35mila posti ed un network di 20 collegamenti da/per 10 Paesi.

Federalberghi, come detto, annuncia un aumento delle aperture del 5 per cento. Con un’offerta complessiva del 25 per cento delle strutture (il 5 per cento va ad aggiungersi al 20 per cento aperto tutto all’anno) e circa un venti per cento di posti letto. Insomma il turista che arriva o si muove in Sardegna troverà ospitalità in un albergo su quattro.

Fra i resort di lusso, il pluripremiato Forte Village di Santa Margherita di Pula ha già inaugurato la stagione: si rinnova la proposta dedicata ai residenti in Sardegna che desiderano vivere una Pasqua indimenticabile a due passi da casa, staccare completamente dalla routine quotidiana e immergersi in un contesto di mare, gastronomia d’eccellenza, benessere e divertimento. Il pacchetto proposto offre una vasta gamma di esperienze per tutti gusti e le età. Gli amanti dello sport potranno infatti approfittare di una grandissima varietà di attività, dal nuovo torneo di padel alla tradizionale “Easter Tennis” Cup, passando per calcio, calcetto e basket mentre per coloro che preferiscono il benessere il percorso Talasso dell’Acquaforte Spa incluso nel pacchetto propone un’esperienza di rigenerazione e relax senza eguali, grazie al suo protocollo unico al mondo.

Nel family resort per eccellenza, celebrato anche durante i recenti Condè Nast Wellness & Spa Awards, i bambini e ragazzi fino ai 13 anni soggiorneranno gratuitamente se in camera con i genitori e potranno trascorrere dei momenti indimenticabili alla Children’s Wonderland con la Casa di BarbieTM e il “Mario’s Village”, un vero e proprio villaggio in miniatura, e partecipare alle imperdibili attività arts & crafts a tema pasquale a loro dedicate. La cena di gala della domenica di Pasqua e il tradizionale pranzo del Lunedì di Pasquetta saranno un’occasione per gustare la cucina sarda con i suoi piatti tipici pasquali, nonché la ricca scelta di specialità mediterranee e internazionali. Il pacchetto a partire da 595 euro per persona include un soggiorno di due notti in camera doppia da sabato 30 a lunedì 1 aprile 2024 con trattamento in pensione completa e un ricco programma di attività. Riservata a tutti i residenti in Sardegna, una speciale riduzione del 10% sulla prenotazione del pacchetto.

Agriturismo Fra le mete preferite dalle famiglie sarde a dai turisti (per Pasqua e Pasquetta) ci saranno certamente i ristori con menù sostenibili a km zero, molti dei quali proposti dai cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica promossi da Terranostra, come conferma la presidente Dominga Cotarella. Fra gli stranieri: prevalentemente tedeschi, svizzeri, olandesi, francesi e statunitensi, che in media soggiorneranno almeno 4 giorni. “Se 1,5 milioni di persone a Pasqua scelgono gli agriturismi vuol dire che il nostro lavoro – spiega Cotarella – sta portando grandi risultati e le persone sempre più vogliono respirare le biodiversità e il cibo sano che i nostri imprenditori sanno esprimere nelle loro aziende”. “Gli agriturismi sardi – aggiunge Luca Saba, direttore Coldiretti Sardegna – sono sempre più sinonimo di identità grazie ai loro prodotti e al modo sempre più sostenibile di fare impresa di chi li guida”. In tavola, non mancherà l’agnello in umido e i dolci della tradizione.

Ilenia Mura