La cantante 14enne Gaia Deiana di Quartu vince Sanremo Junior, il sindaco Milia: “La città tifa per lei”

Un grande risultato appena raggiunto e un altro obiettivo nel mirino per il prossimo mese: Gaia Deiana, 14 anni, con una voce profonda e una capacità canora che l’hanno già portata alla ribalta nazionale, ha partecipato e vinto il Grand Prix nella finale nazionale Italia di Sanremo Junior, competizione canora riservata ai giovani emergenti di età compresa fra i 6 e i 15 anni.

La ragazza quartese ha portato sul palco il brano “Desert Rose” di Sting, nella versione

proposta dalla cantautrice e musicista marocchina, naturalizzata canadese, Faouzia. Per la Sardegna si tratta della prima vittoria nella manifestazione. Ora per Gaia Deiana c’è una nuova sfida: rappresenterà infatti l’Italia nella finale mondiale, che si terrà il prossimo 17 aprile al teatro Ariston di Sanremo. A contenderle la vittoria saranno stavolta interpreti stranieri, giovanissimi, provenienti da oltre 20 nazioni europee ed extraeuropee.

In attesa del prossimo appuntamento, Gaia, accompagnata dal direttore del coro Clara Voce, il Maestro Federico Liguori, è stata ricevuta stamattina dal sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia che si è complimentato a nome di tutta la città: “Gaia ha saputo conquistare il pubblico con un’intensa del brano di Sting arricchendolo di suggestioni e sonorità mediterranee che richiamano le voci delle più famose interpreti sarde del passato e del presente”, ha detto Milia che ha voluto incontrare la giovane cantante per esprimerle il suo sostegno e quello di tutta la comunità quartese in vista della sua partecipazione alla finale mondiale. Il sindaco ha così voluto omaggiare Gaia con la spilletta dei Quattro Mori, affinché possa essere di buon auspicio ma anche perché simbolo di forte attaccamento alle radici, da cui partire per andar lontano.