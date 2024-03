La cagliaritana Chiara Statzu vince 4 medaglie d’oro ai Suds Trisome Games in Turchia

L’atleta emblema della Sardegna Sport (Sa.Spo.) di Cagliari si chiama Chiara Statzu e vive a Marrubiu. Questa volta, di rientro dalla Turchia, ha mostrato con orgoglio ben 4 medaglie d’oro vinte nei 100, 200, 400 e 800 metri durante i Suds Trisome Games 2024 ospitati ad Antalya. La manifestazione, di carattere mondiale (28 stati aderenti) e multidisciplinare (9 sport), raduna le selezioni nazionali composte esclusivamente da persone con sindrome di Down. Per Chiara si tratta dell’ennesima impresa. Già lo scorso settembre vinse tre ori agli Europei SUDS di Padova, migliorando per la terza volta il record del mondo negli 800 che polverizzò inizialmente ai Mondiali di Madeira nel 2018. Da cinque anni a questa parte quando ritorna da importanti missioni sportive di valenza internazionale trova sempre un gruppo spontaneo di fan pronto ad accoglierla festante all’aeroporto di Elmas: perché una vera campionessa non può sbarcare a mani vuote.

Il presidente della Sa.Spo Luciano Lisci non nasconde la commozione: “Sarebbe bello avere in società solo ed esclusivamente atlete modello come Chiara Statzu – dice – ma non è da tutti dedicarsi diligentemente sfidando intemperie, acciacchi fisici, e altri problemi di varia natura”. Un altro elemento importante alla base dei successi di Chiara è senza dubbio l’apporto incondizionato della sua famiglia che fa l’impossibile per permetterle di spostarsi continuamente a Cagliari e mantenersi al top della forma. “Sono molto contenta, ho visto le gare, davvero bellissime, dove Chiara ha distanziato parecchio le sue avversarie”, commenta il tecnico Katia Pilia: “I tempi ci hanno fatto capire che abbiamo lavorato bene”.

I prossimi impegni della pluricampionessa saranno gli Italiani assoluti, ma incombono anche i Regionali FISDIR, che si disputeranno a Sassari domenica 14 aprile 2024.