Il gup del Tribunale di Sassari, Giancosimo Mura, deciderà il prossimo 14 gennaio se rinviare a giudizio i quattro dirigenti della Syndial imputati per la discarica non autorizzata sulla collina di Minciaredda, ribattezzata dei veleni, nella zona industriale di Porto Torres. Oggi il giudice ha rigettato la richiesta della difesa di distruggere le intercettazioni, ritenute inutilizzabili, e ha fissato l’udienza per la discussione. Gli imputati Gianluca D’Aquila, responsabile regionale della sicurezza e delle norme ambientali, Luigi Volpe, Francesco Misuraca e Giovanni Milani sono accusati dal sostituto procuratore Paolo Piras di non aver posto in essere la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica in località La Marinella, conosciuta come Minciaredda. Nella causa sono stati accolti come parti civili i Comuni di Sassari e Porto Torres, il Parco nazionale dell’Asinara, la Regione Sardegna, il Wwf e il Capsa Nord Sardegna.

