Il progetto ‘Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare’ arriva a Tortolì

Il progetto didattico “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” ha fatto tappa a Tortolì. L’iniziativa attivata dalla collaborazione tra Coldiretti Campagna Amica Sardegna, l’Apos (Associazione Produttori Olivicoli Sardegna), con il coinvolgimento di Coldiretti Nuoro-Ogliastra e Donne Coldiretti mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’alimentazione genuina, partendo dai più piccoli e dall’olio extra vergine d’oliva, grande protagonista della dieta mediterranea ed eccellenza della Sardegna produttiva.

Ancora un successo per l’iniziativa con la sua seconda tappa che dopo Dorgali ha toccato un altro territorio fortemente vocato alla coltivazione dell’olivo. L’appuntamento è andato in scena alla scuola statale “Istituto Comprensivo – 1 di Tortolì” (in via Segni – plesso Zinnias) grazie alla collaborazione della maestra Sandra Pilliu. Tra gli eventi il percorso educativo Olio Evo che ha dato la possibilità di integrare la formazione in aula con attività esperienziali complementari, al quale hanno partecipato più di 40 Bambini. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere e valorizzare la produzione di olio di oliva sardo, garantendo qualità e genuinità, con gli esperti dell’olio del progetto, l’agronomo Luciana Pitzolu e la segretaria provinciale Donne Coldiretti, Silvana Sedda, che hanno fornito conoscenze pratiche e teoriche sulla produzione dell’olio, concordando con gli obiettivi delle imprenditrici agricole.

Alla giornata hanno partecipato attivamente le Imprenditrici agricole Monica Arzu di Lotzorai, titolate dell’Azienda agricola la Fungaia e Stefania Tangianu entrambe di Lotzorai, titolare dell’azienda agricola Olivina in qualità anche di vice responsabili di Donne Coldiretti, che hanno supportato L’Apos nel programma formativo della scuola, contribuendo ad una consapevole educazione alimentare dei bambini. L’insegnamento teorico-pratico, integrato con esperienze dirette, ha consentito ai bambini di acquisire conoscenze ed esperienze pratiche, delle quali erano già a conoscenza, infatti la maggior parte dei bambini coinvolti nei laboratori vivono e respirano nelle loro famiglie la cultura dell’olio.

Coldiretti con Campagna Amica Sardegna, Apos e Donne Impresa Nuoro Ogliastra, proseguono nell’impegno di portare avanti iniziative educative come queste per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della sostenibilità e della qualità alimentare. Questo progetto didattico di educazione alimentare, sostiene Coldiretti Nuoro – Ogliastra, intende rafforzare il protocollo già firmato con il Miur e la Confederazione Nazionale Coldiretti, concentrandosi sulla promozione delle competenze legate alla sostenibilità nell’alimentazione, partendo dai più piccoli.