Il musicista Quilo sa Razza (Alisandru Sanna) firma il brano rap contro chi “sfrutta” la Sardegna

“Un atto di denuncia contro i tentativi di sfruttare il vento e il mare, trasformando le risorse naturali in fonti di lucro. Un invito alla ribellione contro i moderni invasori dell’Isola”. Quilo Sa Razza (Alisandru Sanna ) presenta il nuovo singolo dal titolo ” Na Na Na Faidì Codday”: un brano che – come da tradizione rap – mescola musica e impegno, per denunciare abusi e ingiustizie nella Terra sarda. La produzione funk richiama sonorità classiche dell’hip hop a cui l’artista sardo è particolarmente affezionato. Distribuito in tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un lyrics video su You Tube, vede la collaborazione di due artisti sardi, Skeptic1 e Ignazio Caddeo, sulla produzione musicale di Dexter B e Stefano Demontis, entrambi di Fluminimaggiore, paese di origine di Alisandru Sanna.



Sono quaranta fino ad ora le tracce pubblicate: “La nuova traccia presenta un testo amaro e sarcastico totalmente in lingua sarda campidanese con un ritornello ripreso dal brano dei Cypress Hill “hand in tha pump”, spiega Sanna, che aggiunge: “Il singolo è arricchito da un inserto con alcune frasi pronunciate da Ovidio Marras, il pastore sardo scomparso il 6 gennaio a 93 anni. Un piccolo grande uomo che si è battuto anche in tribunale e ha vinto la sua battaglia contro il cemento, e per questo è diventato un simbolo per chi difende la sua terra e non si abbassa”, ricorda il rapper il quale, oltre a innescare numerose collaborazioni con gli artisti della scena musicale indi sarda, è impegnato nella diffusione della lingua sarda con il progetto itinerante ‘Zacca su rap!’.